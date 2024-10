Cesari: «Inter-Juventus? Rigori solari ma senza ammoniti. Spiego» (Di lunedì 28 ottobre 2024) Cesari ha effettuato la moviola di Inter-Juventus, il derby d’Italia finito 4-4. L’ex direttore di gara spiega i Rigori concessi ai nerazzurri. Rigori solari – L’ex arbitro Graziano Cesari, su Pressing, ha fatto la moviola di due episodi di Inter-Juventus: «Guida ha superato l’esame e lui il mio vincitore personale. Arbitraggio eccellente e grande credibilità, nonché grande correttezza. Sul primo rigore, è piazzato benissimo: Thuram anticipa Danilo che poi lo calcia. Nessun dubbio per Guida, non è un Intervento da giallo perché non è un’imprudenza, ma negligenza. Rigore solare. Secondo gol Juventus? Nessun fallo su Lautaro Martinez, gol regolare. Anche nel secondo rigore si parla di negligenza e non di imprudenza, anche questo è solare». Inter-news.it - Cesari: «Inter-Juventus? Rigori solari ma senza ammoniti. Spiego» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)ha effettuato la moviola di, il derby d’Italia finito 4-4. L’ex direttore di gara spiega iconcessi ai nerazzurri.– L’ex arbitro Graziano, su Pressing, ha fatto la moviola di due episodi di: «Guida ha superato l’esame e lui il mio vincitore personale. Arbitraggio eccellente e grande credibilità, nonché grande correttezza. Sul primo rigore, è piazzato benissimo: Thuram anticipa Danilo che poi lo calcia. Nessun dubbio per Guida, non è unvento da giallo perché non è un’imprudenza, ma negligenza. Rigore solare. Secondo gol? Nessun fallo su Lautaro Martinez, gol regolare. Anche nel secondo rigore si parla di negligenza e non di imprudenza, anche questo è solare».

Cesari: «Inter-Juventus? Rigori solari ma senza ammoniti. Spiego»

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Come ormai noto, sarà Marco Guida ad arbitrare il delicatissimo Inter-Juventus di questo pomeriggio. Graziano Cesari, da esperto nel campo, ha qualcosa da dire al suo collega. IN GUARDIA – Graziano Cesari, ex arbitro ed opinionista di Mediaset, ... (Inter-news.it)

Cesari dopo Roma-Inter 0-1, ha sottolineato l’errore grossolano dell’arbitro Davide Massa, che tra i tanti errori, non ha visto quello più evidente: il fallo da ultimo uomo di Bryan Cristante ai danni di Marcus Thuram. Il centrocampista italiano, ... (Inter-news.it)

Graziano Cesari, ex arbitro, ha analizzato per SportMediaset i due calci di rigore assegnati all'Inter nella gara contro la Juvnetus. (areanapoli.it)

La classifica dei rigori assegnati nel campionato di Serie A. I numeri completi dei tiri dal dischetto battuti da ogni squadra e la graduatoria dei penalty fronteggiati da ciascun club dal campionato ... (sportface.it)

Manca un calcio di rigore su Savona per la Juventus: Cesari ha parlato del regolamento su Mediaset Come se non bastassero le polemiche sul caso Conceicao, che a detta dell’AIA non era da seconda ... (bufale.net)