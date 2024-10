Bolzano 14enne abusata alla fermata del bus | il 40enne sarà espulso e processato per direttissima

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di lunedì 28 ottobre 2024)dall’Italia ildi nazionalità pachistana che è stato arrestato acon l’accusa di violenza sessuale ai danni di una ragazzina di 14 anni. Il questore ha emesso il decreto per revocargli il permesso di soggiorno. L’uomo si sarebbe reso responsabile dell’aggressione con palpeggiamento, come chiarito dProcura, dell’adolescente intorno alle ore 20 di venerdì 25 ottobre nel rione Casanova di. Secondo quanto si apprende, l’uomo era arrivato nel nostro Paese diversi anni fa. Prima a Varese, poi a Verona, dove è residente attualmente. Di recente, si è trasferito ada un amico per motivi di lavoro nell’ambito della ristorazione. «A suo carico c’è una denuncia a piede libero per un reato simile, ma era conosciuto come lavoratore. Non faceva parte del mondo della droga o dei furti», ha riferito il questore.