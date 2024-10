Tvpertutti.it - Barbara d'Urso a Sanremo 2025? Voci Rai e scelta di Carlo Conti

(Di lunedì 28 ottobre 2024) A pochi mesi dall'inizio del Festival di, i preparativi per la kermesse musicale italiana si intensificano, e con essi le indiscrezioni sui possibili co-conduttori al fianco di. A sorpresa, spunta il nome did', una figura che potrebbe rivoluzionare le serate sanremesi con la sua presenza. Dopo aver lasciato Mediaset e aver fatto un'apparizione come ospite a Ballando con le Stelle, Maria Carmela sembra essere sempre più vicina a un ritorno in grande stile sulla Rai. Secondo Nuov Tv,avrebbe espresso la volontà di averla al suo fianco sul palco dell'Ariston. Nei giorni scorsi si era parlato di un suo rientro in Rai e di un programma in cinque serate sul primo canale.d'torna alla ribalta cond'sembra pronta a un nuovo capitolo nella sua carriera televisiva.