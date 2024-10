Quifinanza.it - Balneari, esclusi i circoli dalla Bolkestein: sul testo prevista la mozione di fiducia

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il governo italiano continua a lavorare alla risoluzione della non facile vicenda legata alla direttiva europearelativa alle concessioni. L’ultima novità , in tal senso, è arrivata dalle Commissioni riunite di Giustizia e Finanza della Camera, con i relatori del Dl salva-infrazioni (già ribattezzato salva) che hanno esclusodirettiva tutte le associazioni sportive dilettantistiche e“che perseguonovamente finalità sociali, ricreative e di prodi benessere psicofisico”. Suldel Dl verrà posto il voto di, con la conversione in legge che dovrà arrivare entro il 16 novembre.