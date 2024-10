Isaechia.it - Ballando con le Stelle, storia (già) al capolinea tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia? Il dettaglio che non è sfuggito sui social

(Di lunedì 28 ottobre 2024) È (già) finita lad’amore fra? Di recente non è passato inosservato al popoloun. Sembrerebbe infatti che l’attuale concorrente dicon lee il ballerino professionista del programma di Milly Carlucci abbiano cancellato dai rispettivi profili Instagram le (poche) foto di coppia. Ecco cosa avrebbe spifferato un utente rimasto anonimo a Deianira Marzano: Ma nessuno ha fatto caso che lahanno cancellato quelle poche foto che avevano su Instagram? È tutto finito. La stessaieri pomeriggio nel corso di un’ospitata a Domenica In aveva dichiarato: Se ho un moroso? Al momento devo ancora capire cosa voglio io dalla mia vita perché se non capisco questo faccio solo morti e feriti. Quale sarà il mio futuro non lo so, vorrei solo essere un punto di riferimento per i miei figli.