Lettera43.it - Anche Pierfrancesco Barletta, vicepresidente di Sea, è indagato nell’inchiesta sulle banche dati

(Di lunedì 28 ottobre 2024), vice presidente della Sea, la società che gestisce gli aeroporti di Milano, risultanella maxi inchiesta sul prelievo illegale di informazioni segrete da bnazionali. Lo riporta l’Ansa. Il manager di 51 anni, ex socio di minoranza di Equalize con il 5 per cento e già nel cda di Leonardo-ex Finmeccanica (dal 2020 al 2023), è accusato di concorso in accesso abusivo a sistema informatico in relazione a due report da lui commissionati. Sarebbe inoltre stato anch’egli vittima di un episodio di dossieraggio. Chi èLaureato in Giurisprudenza, oltre chedi Seaceo di Jaba Communication, società di media relation, e presidente di Ulturale, storica maison di cravatte. Da febbraio 2024 insegna alla Iulm. In passato, dal 2011 al 2018, è stato presidente del cda di Milanosport S.p.A.