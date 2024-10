Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 28 ottobre: Vincenzo D’Amico ed altre ricorrenze

Leggi tutta la notizia su Glieroidelcalcio.com

(Di lunedì 28 ottobre 2024) 28edQuante emozioni ha suscitato il docufilm dedicato alla vita di Tommaso Maestrelli, scritto e diretto da Francesco Cordio e Alberto Manni. Ed è stato bello nei giorni scorsi leggere ‘Volevo giocare nella Lazio’ di Gianluca Atlante. Come riprendere ‘L’età della passione’, nel quale Gianluca Teodori ha scritto: “È l’ultimo a salire sulla macchina lanciata verso lo scudetto, ma è quello che regala nuovo slancio alla corsa. Perché è quello che scende per ultimo, tanti anni dopo. Perché è in campo a lungo da ultimo testimone, ultima bandiera, ultimo esempio della banda più scapestrata della storia”. Il 28del 1984mise a segno l’ultima rete in Serie A. Ci sono storie che mettono insieme anche gli opposti. Così diversi. E’ come il cielo e il mare che da lontano sembrano, uniti, uno appiccicato all’altro.