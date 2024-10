Vagava di notte ferita al volto ed in stato confusionale, soccorsa una donna (Di domenica 27 ottobre 2024) Vagava in stato confusionale lungo la strada con diverse ferite al volto. Una donna è stata soccorsa nella serata di ieri, sabato 26 ottobre 2024, attorno alle 22.15 a Fiumicello.Ad intervenire sul posto, dopo le segnalazioni ricevute, i Carabinieri di San Giovanni al Natisone. La donna, che Udinetoday.it - Vagava di notte ferita al volto ed in stato confusionale, soccorsa una donna Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024)inlungo la strada con diverse ferite al. Unaè statanella serata di ieri, sabato 26 ottobre 2024, attorno alle 22.15 a Fiumicello.Ad intervenire sul posto, dopo le segnalazioni ricevute, i Carabinieri di San Giovanni al Natisone. La, che

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rissa nella notte a Varazze: un ferito grave trasportato in ospedale - È successo poco dopo le 4 e sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Rossa di Varazze, l’automedica del 118 e i carabinieri. Ancora da chiarire la dinamica e i risvolti della vicenda, ma ... (msn.com)

Vagava per i campi, terrorizzando il villaggio. Alla fine, una donna decide di avvicinarsi - Potrebbe essere stato ferito ... andato al rifugio per oltre un mese per convincere l'animale. Alla fine è stato in grado di accompagnarlo in giro e portarlo a casa per la sua prima notte. (msn.com)

Incidente tra due auto nella notte: feriti tre ragazzi, uno è gravissimo - SALGAREDA (TREVISO) – Frontale tra due auto nella notte ... chiamata al 118 è stata tempestiva. Sul posto sono arrivate ambulanze, automedica, elisoccorso e vigili del fuoco. Il ferito più ... (ilgazzettino.it)

Accoltellato nel Milanese, muore 30enne - Un uomo è morto, la scorsa notte, a Rozzano, nel Milanese, per una profonda ferita al petto inferta con un'arma da taglio. Il giovane, 30 anni, è stato trovato per strada, intorno alle 3 ... (rainews.it)