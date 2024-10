Tredicenne precipitata dal balcone a Piacenza, la sorella: “No ai killer a piede libero” (Di domenica 27 ottobre 2024) Piacenza, 27 ottobre 2024 - “No ai killer a piede libero”. È il messaggio disperato pubblicato sui social dalla sorella della 13enne morta precipitando dal balcone a Piacenza. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio volontario e sul fascicolo degli indagati ha iscritto il nome del fidanzatino di 15 anni che la mattina del 25 ottobre era con lei al momento della tragica caduta. Lunedì verrà eseguita l’autopsia sul corpo della 13enne, intanto la sorella annuncia una fiaccolata, convinta che la ragazzina sia stata lanciata dal balcone. Ilrestodelcarlino.it - Tredicenne precipitata dal balcone a Piacenza, la sorella: “No ai killer a piede libero” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 27 ottobre 2024), 27 ottobre 2024 - “No ai”. È il messaggio disperato pubblicato sui social dalladella 13enne morta precipitando dal. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio volontario e sul fascicolo degli indagati ha iscritto il nome del fidanzatino di 15 anni che la mattina del 25 ottobre era con lei al momento della tragica caduta. Lunedì verrà eseguita l’autopsia sul corpo della 13enne, intanto laannuncia una fiaccolata, convinta che la ragazzina sia stata lanciata dal

