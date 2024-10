Tragedia a Montemezzo, precipita dal ponte: morto un uomo di 67 anni (Di domenica 27 ottobre 2024) La Tragedia oggi domenica 27 ottobre a Montemezzo (Como). Un uomo di 67 anni è morto dopo essere caduto dal ponte che sovrasta la valle.Sul posto sono arrivate 3 squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Dongo e gli specialisti SAF della sede centrale di Como, a bordo di un 4X4 Quicomo.it - Tragedia a Montemezzo, precipita dal ponte: morto un uomo di 67 anni Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Laoggi domenica 27 ottobre a(Como). Undi 67dopo essere caduto dalche sovrasta la valle.Sul posto sono arrivate 3 squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Dongo e gli specialisti SAF della sede centrale di Como, a bordo di un 4X4

