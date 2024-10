Report visto a Palazzo Chigi prima della messa in onda? L’Usigrai chiede chiarezza (Di domenica 27 ottobre 2024) L’Usigrai, il sindacato dei giornalisti della Rai, chiede chiarezza sulla notizia, riportata dal Fatto Quotidiano, secondo cui il direttore degli Approfondimenti Rai, Paolo Corsini, nelle prossime ore potrebbe informare in anteprima Palazzo Chigi sui contenuti della puntata di Report che andrà in onda domenica sera alle 20:30 e che promette di fornire nuove rivelazioni sulla gestione del Maxxi di Roma durante la presidenza dell’attuale ministro della Cultura Alessandro Giuli e del suo ex capo di gabinetto Francesco Spano, dimessosi proprio dopo le anticipazioni sulla puntata. “Solo nella tv di stato di un Paese illiberale potrebbe accadere una cosa del genere. Lapresse.it - Report visto a Palazzo Chigi prima della messa in onda? L’Usigrai chiede chiarezza Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 27 ottobre 2024), il sindacato dei giornalistiRai,sulla notizia, riportata dal Fatto Quotidiano, secondo cui il direttore degli Approfondimenti Rai, Paolo Corsini, nelle prossime ore potrebbe informare in antesui contenutipuntata diche andrà indomenica sera alle 20:30 e che promette di fornire nuove rivelazioni sulla gestione del Maxxi di Roma durante la presidenza dell’attuale ministroCultura Alessandro Giuli e del suo ex capo di gabinetto Francesco Spano, dimessosi proprio dopo le anticipazioni sulla puntata. “Solo nella tv di stato di un Paese illiberale potrebbe accadere una cosa del genere.

