Raffica di furti sul lago, beccato dopo l'inseguimento nella notte (Di domenica 27 ottobre 2024) lago di Garda. È finito in manette nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre il 20enne denunciato in stato di libertà per furto aggravato, ricettazione, porto di oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo l’accusa, sarebbe stato l’autore di numerosi furti nella zona Trentotoday.it - Raffica di furti sul lago, beccato dopo l'inseguimento nella notte Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024)di Garda. È finito in manettetra venerdì 25 e sabato 26 ottobre il 20enne denunciato in stato di libertà per furto aggravato, ricettazione, porto di oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo l’accusa, sarebbe stato l’autore di numerosizona

