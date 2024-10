Ilgiorno.it - Popolazione sempre più vecchia, serve una campagna di prevenzione

(Di domenica 27 ottobre 2024) Severini Melograni Cara Signora Melograni, sto seguendo con attenzione la diatriba sui finanziamenti alla sanità previsti dalla legge di bilancio. Da una parte leggo che sono aumentati, dall’altra che non sono sufficienti. Sono un infermiere in pensione e credo di conoscere l’argomento. Quanti polmoni ridotti a cenci ho visto! Quanti uomini e donne in fin di vita a causa del fumo; quanti obesi e obese che hanno anticipato la loro dipartita! Tante malattie (che poi diventano croniche) e tantissime morti che potevano essere evitate Lei non pensa che sia arrivato il tempo di impegnarci (e di motivare la politica) in questo senso? Pietro M. Caro nonno Pietro, grazie per le sue parole e per il lavoro che ha svolto: gli infermieri sono purtroppo non considerati a sufficienza per il loro preziosissimo apporto ai problemi della salute.