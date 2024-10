Liberoquotidiano.it - "Perché devo ringraziarti pubblicamente": la De Filippi spiazza Amadeus in tv

(Di domenica 27 ottobre 2024) "per le volte in cui a Sanremo hai scelto di ospitare ragazzi usciti da questo talent": Maria Delo ha detto adnella puntata di Amici andata in onda oggi, domenica 27 ottobre, su Canale 5. L'ex direttore artistico di Sanremo è stato ospitato come giudice della gara di canto tra gli allievi. Ai ringraziamenti della padrona di casa,ha risposto: "Questo talent dà l'occasione ai ragazzi di stare al centro della scena, di imparare e di fare liberamente quello che sentite. Questo talent è fortissimo, siete nel luogo ideale per poter crescere. Quindi io tante volte ho attinto con grande piacere”. “Grazie ancora - ha proseguito la De- e poi abbiamo visto gli aspetti musicali della tua carriera ma potremmo parlare degli albori con l'intrattenimento. Quanti anni avevi quando hai iniziato?”.