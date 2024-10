Per i prodotti di bellezza spendiamo 24 miliardi l’anno, aumenta la cura per i capelli (Di domenica 27 ottobre 2024) Gli italiani spendono ogni anno 24 miliardi di euro per la cura del corpo, includendo trattamenti di bellezza, servizi di parrucchieri e vari prodotti. Solo nel settore della cosmetica, la spesa è aumentata del 31,5% nell’ultimo decennio. A rivelarlo è l’Associazione Italiana di Ecodermatologia, Skineco, che ha organizzato un convegno per discutere, insieme a medici ed esperti, i cambiamenti del mercato e le abitudini di consumo. Come investono gli italiani nella cura del corpo Nel 2023, gli italiani hanno destinato complessivamente alla bellezza e alla cura personale 24 miliardi di euro, equivalenti a circa 929 euro per famiglia, secondo Skineco. Di questi, 12,5 miliardi di euro sono stati spesi per prodotti cosmetici, come articoli per l’igiene, cura del viso e dei capelli, e profumeria, attraverso canali tradizionali, e-commerce e professionali. Quifinanza.it - Per i prodotti di bellezza spendiamo 24 miliardi l’anno, aumenta la cura per i capelli Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Gli italiani spendono ogni anno 24di euro per ladel corpo, includendo trattamenti di, servizi di parrucchieri e vari. Solo nel settore della cosmetica, la spesa èta del 31,5% nell’ultimo decennio. A rivelarlo è l’Associazione Italiana di Ecodermatologia, Skineco, che ha organizzato un convegno per discutere, insieme a medici ed esperti, i cambiamenti del mercato e le abitudini di consumo. Come investono gli italiani nelladel corpo Nel 2023, gli italiani hanno destinato complessivamente allae allapersonale 24di euro, equivalenti a circa 929 euro per famiglia, secondo Skineco. Di questi, 12,5di euro sono stati spesi percosmetici, come articoli per l’igiene,del viso e dei, e profumeria, attraverso canali tradizionali, e-commerce e professionali.

