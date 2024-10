Pattinaggio Velocità, Ghiotto è straordinario nei 10000 metri: fa la migliore prestazione di sempre (Di domenica 27 ottobre 2024) Inzell, 27 ottobre 2024 – Da venerdì 25 a domenica 27 ottobre, la Max Aichner Arena di Inzell (Germania) è stata teatro di una serie di gare di Pattinaggio Velocità utilizzate da svariati Paesi come primo test agonistico della stagione 2024-25. Le competizioni si sono divise tra quelle riservate agli atleti tedeschi padroni di casa e le cosiddette “Invitation”, alle quali hanno partecipato i pattinatori italiani. In ottica azzurra, va rimarcato lo straordinario risultato di Davide Ghiotto, che nei 10.000 metri ha chiuso la prova con il tempo di 12’26”30, dunque di quattro secondi inferiore al primato mondiale stabilito dallo svedese Niels Van Der Poel ai Giochi Olimpici di Pechino. Il trentenne vicentino è perciò diventato il primo atleta di sempre ad abbattere la barriera dei 12 minuti e 30 secondi. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Inzell, 27 ottobre 2024 – Da venerdì 25 a domenica 27 ottobre, la Max Aichner Arena di Inzell (Germania) è stata teatro di una serie di gare diutilizzate da svariati Paesi come primo test agonistico della stagione 2024-25. Le competizioni si sono divise tra quelle riservate agli atleti tedeschi padroni di casa e le cosiddette “Invitation”, alle quali hanno partecipato i pattinatori italiani. In ottica azzurra, va rimarcato lorisultato di Davide, che nei 10.000ha chiuso la prova con il tempo di 12’26”30, dunque di quattro secondi inferiore al primato mondiale stabilito dallo svedese Niels Van Der Poel ai Giochi Olimpici di Pechino. Il trentenne vicentino è perciò diventato il primo atleta diad abbattere la barriera dei 12 minuti e 30 secondi.

