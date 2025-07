Muore investito da un’auto mentre è sul marciapiede | choc a Villa Verucchio

Rimini, 15 luglio 2025 – Dramma nel primo pomeriggio di oggi lungo via Marecchiese, all'altezza di via Casale, nell'abitato di Villa Verucchio. Un uomo di 96 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’automobile mentre si trovava sul marciapiede in compagnia della propria assistente. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti per i rilievi, l’anziano sarebbe stato colpito da una Opel Astra station wagon condotta da un automobilista. Resta da chiarire l’esatta dinamica dell’investimento. L’impatto è stato purtroppo fatale. I soccorsi giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

