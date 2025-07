Russia-Ucraina Meloni spara a zero su Putin e apprezza la nuova rotta di Trump | Bene il cambio di postura

Dopo mesi di sforzi diplomatici, dichiarazioni contraddittorie e speranze di ogni levatura, Donald Trump è riuscito fare zoom out sul conflitto tra Russia e Ucraina, capendo di dover prendere le distanze da quello zar di Vladimir Putin. Infatti, l’amministrazione trumpiana è ormai convinta (o almeno sembra) che il piano di Mosca sia solo prendere tempo mentre avanza . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Russia-Ucraina, Meloni spara a zero su Putin e apprezza la nuova rotta di Trump: “Bene il cambio di postura”

Ucraina, il report: “Russia attacca sempre più con armi chimiche” - (Adnkronos) – La Russia sta utilizzando contro l'Ucraina una sempre più vasta gamma di armi chimiche.

Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” - (Adnkronos) – La fiducia di Donald Trump in Vladimir Putin comincia a vacillare. Dopo settimane all'insegna dell'ottimismo, il presidente degli Stati Uniti vira decisamente: "Putin non vuole la fine della guerra, mi prende in giro", il verdetto di Trump dopo la trasferta lampo a Roma per i funerali di Papa Francesco, con annesso incontro col […] L'articolo Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” proviene da Webmagazine24.

Ucraina, raid Russia contro Kharkiv. Seul: 600 soldati morti finora per Mosca - (Adnkronos) – La Russia ha lanciato un attacco in diverse ondate, 16 secondo i media ucraini, contro Kharkiv, provocando 45 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni, e danni significativi alle infrastrutture civili, inclusi ambulatori.

Ucraina, Putin non ascolta Trump e decide di andare avanti con la guerra. Meloni: «Mosca non punta a costruire la pace» - Il presidente russo Vladimir Putin intende continuare a combattere in Ucraina finche l'Occidente non si impegnera alle sue condizioni per la pace, imperturbabile di fronte alle minacce di ... Scrive msn.com

Meloni, attacchi russi brutali, bene cambio postura di Trump - "Continuiamo a non vedere passi avanti sul lato russo: la Russia continua a colpire civili con attacchi sempre più brutali, che dimostrano quanto poco Mosca sia impegnata a costruire la pace che tutti ... Segnala msn.com