Quando ha iniziato a stupire il mondo con le sue giocate sui campi di calcio Lamine Yamal aveva poco piĂą di quindici anni. Praticamente un bambino, con quella spensieratezza e la facilitĂ di rendere tutto estremamente semplice ha fatto innamorare tutti. L’apparecchio sui denti come quasi tutti gli adolescenti, quel ciuffo di capelli biondi e l’incoscienza di chi ancora deve scoprire la vita. Nessun dubbio sul fatto che sia l’erede di Leo Messi, perchè indossa come l’argentino la maglia del Barcellona e perchè come Leo gioca un calcio tutto suo, troppo al di sopra di qualsiasi avversario. E non a caso dalla prossima stagione Yamal avrĂ anche la maglia numero 10 del club blaugrana quella che Leo ha portato in giro per il mondo conquistando tutto quello che c’era da vincere. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Yamal compie 18 anni: cosa prevede il nuovo contratto e perché è diverso da Messi