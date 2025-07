Melania diventa l' agente Trumpenko Kiev celebra la first lady Usa | ecco perchè

Social media ucraini ai piedi di Melania Trump. Tra meme e reel, la first lady Usa è diventata l’eroina del popolo di Kiev, tanto da essere definita “agente Trumpenko”. Il motivo? Risposta semplice: il ruolo chiave che avrebbe interpretato nel cambio di passo del marito Donald nei confronti della Russia. Una teoria che troverebbe piena conferma nelle parole del leader della Casa Bianca: "Torno a casa e dico alla first lady: ‘Ho parlato con Vladimir oggi. Abbiamo avuto una conversazione meravigliosa’. Lei ha risposto: ‘Davvero? Un'altra città è appena stata colpita!’". Questo è quanto rivelato ai microfoni dei cronisti durante il suo incontro con il segretario generale della Nato Mark Rutte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Melania diventa "l'agente Trumpenko". Kiev celebra la first lady Usa: ecco perchè

In questa notizia si parla di: first - lady - melania - agente

Lady Oscar, l’affascinante e conturbante comandante della guardia reale francese torna con “Le rose di Versailles” su Netflix - “ Grande festa alla corte di Francia, c’è nel regno una bimba in più. Biondi capelli e rosa di guancia, Oscar ti chiamerai tu “, sono i versi iniziali della sigla italiana di un manga cult “ Lady Oscar “.

Lady Gaga fa la storia a Rio de Janeiro con oltre 2 milioni di fan al concerto sulla spiaggia di Copacabana - Record di spettatori per uno scenografico spettacolo che rimarrà negli annali della città carioca Oltre due milioni di scatenati fan a Rio de Janeiro.

TUDUM torna in diretta da Los Angeles con Lady Gaga e anteprime Netflix - Nel mese di giugno si prepara a tornare l’atteso TUDUM, l’evento globale di Netflix che unisce in diretta i fan da ogni angolo del mondo.

Melania celebrata sui social di Kiev, Lady Trump diventa 'agente Trumpenko' Vai su X

Melania è “l’Agente Trumpenko”: gli ucraini esaltano la first lady Usa dopo le rivelazioni…; Melania celebrata sui social di Kiev, Lady Trump diventa 'agente Trumpenko'; Melania Trump diventa agente Trumpenko: gli ucraini la celebrano sui social.

Melania celebrata sui social di Kiev, la first lady diventa 'agente Trumpenko' - I social ucraini la elogiano per aver giocato 'un ruolo chiave' nel cambio di passo del marito nei confronti della Russia ... Come scrive msn.com

Melania diventa "l'agente Trumpenko". Kiev celebra la first lady Usa: ecco perchè - Tra meme e reel, la first lady Usa è diventata l’eroina del popolo di Kiev, tanto da essere definita “agente Trumpenko”. Scrive ilgiornale.it