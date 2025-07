La Partita del Cuore torna su Rai 1 con ‘la rivincita’ Cantanti vs Politici

È tutto pronto per il fischio d’inizio della 34° edizione della Partita del Cuore, l’evento sportivo-benefico in onda questa sera dopo Techeteche TopTen su Rai 1. Alla conduzione Eleonora Daniele, che accoglierà sul campo diversi ospiti chiamati a far cantare e ballare lo stadio: attesi Gabry Ponte, Sal Da Vinci, Orietta Berti, Fabio Rovazzi, Riccardo Fogli, Arisa, Gaetano Curreri e gli Stadio, insieme ad un omaggio alla carriera di Mogol da parte del Maestro Diego Basso, accompagnato da un coro di 100 ragazzi. L’Inno Nazionale Italiano sarà eseguito dalla Banda della Guardia di Finanza, diretta dal Maestro Colonnello Leonardo Laserra Ingrosso. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - La Partita del Cuore torna su Rai 1 con ‘la rivincita’ Cantanti vs Politici

ROMA (ITALPRESS) – Torna con la sua 34esima edizione "La Partita del Cuore 2025 La Rivincita", il grande evento di sport, spettacolo e solidarietà . Trasmessa in diretta su RAI 1 il 15 luglio in prima serat

I riflettori si accendono sul più importante evento italiano di sport, spettacolo e solidarietà : torna "La partita del cuore". La Nazionale Cantanti sfida la Nazionale Politici Tra gli artisti: Gabry Ponte, Sal Da Vinci, @OriettaBerti, @rawvatsy, Gaetano Curreri & Gli

La Partita del Cuore 2025; Partita del Cuore 2025 - LA RIVINCITA: l'appuntamento è per stasera allo Stadio Gran Sasso d’Italia Italo Acconcia de L'Aquila e in diretta su Rai1!; LA PARTITA DEL CUORE ALL'AQUILA: LA RIVINCITA, TUTTO PRONTO ALLO STADIO GRAN SASSO D'ITALIA.

Partita del Cuore 2025, cantanti vs politici: chi scende in campo e cosa vedremo stasera - In diretta da L'Aquila, Eleonora Daniele conduce la 34esima edizione della partita di beneficenza: appuntamento su Rai 1 stasera 15 luglio 2025.

Partita del Cuore 2025, politici contro cantanti. La Russa mister, in campo Renzi e Lollobrigida - Torna il tradizionale appuntamento domani allo stadio de L'Aquila per raccogliere soldi destinati al Bambin Gesù.