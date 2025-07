Lamine Yamal festeggia i 18 anni | contratto da star e festa da fuoriclasse

Lamine Yamal ha compiuto 18 anni e ha deciso di celebrare il traguardo con una festa privata condivisa sui suoi social, tra amici, musica e un’atmosfera da vera promessa del calcio mondiale. Il talento del Barcellona ha spento le candeline nel giorno in cui è entrato ufficialmente nel mondo dei grandi, anche sul piano contrattuale: a partire da oggi, il suo accordo con il club blaugrana può avere valore legale da professionista. Un momento simbolico, che arriva dopo un Europeo da protagonista con la Spagna e con l’attenzione del mondo del calcio puntata su di lui. Yamal però non è Messi — e non vuole esserlo. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Lamine Yamal festeggia i 18 anni: contratto da star e festa da fuoriclasse

In questa notizia si parla di: yamal - lamine - anni - festa

Caressa entusiasta di Lamine Yamal: «Mai visto uno così a 17 anni… Anzi, solo uno!» Il paragone che non ti aspetti - Le parole di Fabio Caressa su Lamine Yamal, stella della Spagna e del Barcellona: «In 50 anni ho visto solo uno giocare così a 17 anni» Fabio Caressa nel corso del Club su Sky Sport ha parlato di Lamine Yamal, stella del Barcellona e prossimo avversario dell’Inter in Champions League, con toni a dir poco […]

?Lamine Yamal e i mi piace "interisti" del Real: "Ryan vi ha purgati, ora mettete like" - Lamine Yamal non ha dimenticato gli apprezzamenti social dei giocatori del Real Madrid dopo il successo dell`Inter sul suo Barcellona in semifinale.

Lamine Yamal è diventato Ryan: perché il Barcellona adesso chiama così il suo gioiello - Lamine Yamal ha forse cambiato nome in Ryan? Il Real Madrid e lui stesso usano adesso quel nome: cosa significa.

La stella della Nazionale spagnola e del Barcellona, Lamine Yamal, finisce al centro delle polemiche dopo la festa dei suoi 18 anni In una location segreta nel cuore della Spagna, il giovane fuoriclasse ha celebrato la maggiore etĂ con un party esclusivo i Vai su Facebook

Persone affette da nanismo ingaggiate alla festa dei 18 anni, valanga di critiche su Lamine Yamal Vai su X

Bufera su Lamine Yamal: nani come intrattenimento alla sua festa dei 18 anni; Lamine Yamal: polemica per la sua festa di compleanno con nani. L'Adee denuncia: 'Intollerabile, mina l'immagine dei disabili'; Festa Lamine Yamal, guarda l'evento esclusivo: musica, look da modello e balli.

Yamal compie 18 anni: cosa prevede il nuovo contratto e perché è diverso da Messi - Lamine è diventato maggiorenne, il Barcellona lo ha blindato fino al 2031 con una clausola da un miliardo, guadagnerà 20 milioni a stagione. Riporta panorama.it

Lamine Yamal, choc alla sua festa di compleanno: ingaggiati dei nani come "attrazione" - Dal canto loro, le persone affette da nanismo che si sono esibite alla festa di Yamal hanno affermato:"Nessuno ci ha mancato di rispetto, lasciateci lavorare in pace. Si legge su msn.com