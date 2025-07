Nuove uscite del giorno per game pass di questo mese

Il mese di luglio 2025 si sta rivelando particolarmente ricco di novità per gli utenti di Xbox Game Pass. Con una serie di uscite di grande impatto, il servizio continua a confermarsi come una piattaforma all’avanguardia nel settore dei giochi in abbonamento. Dopo aver già potuto godere di titoli come Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, gli iscritti hanno ancora molte opportunità da non perdere nelle prossime settimane, grazie a nuove uscite Day-One e altri contenuti esclusivi disponibili senza costi aggiuntivi. le nuove uscite di luglio su xbox game pass. tre nuovi titoli in arrivo entro la fine del mese. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Nuove uscite del giorno per game pass di questo mese

Netflix, le migliori uscite di giugno 2025: Squid Game 3 - Netflix. Ecco la nostra lista delle migliori uscite, tra film e serie tv, del popolare canale di streaming per il mese di giugno 2025.

Uscite video game di giugno 2025: tutte le date da non perdere - Il mese di giugno si prospetta ricco di novità e uscite di rilievo nel settore videoludico, con titoli attesi che spaziano dai grandi franchise alle produzioni indie più innovative.

Serie tv, le nuove uscite di giugno 2025: dagli ultimi capitoli di «Squid Game» e «The Bear» al ritorno di «Pesci piccoli» - Giugno 2025, per quel che riguarda le nuove uscite di serie tv distribuite sulle varie piattaforme disponibili in Italia, parte su Sky con lo spin-off The Walking Dead: Daryl Dixon, che sposta verso l’Europa la battaglia contro gli zombie.

Xbox Game Pass ha annunciato i nuovi giochi in arrivo nella seconda parte di luglio, con varie novità assolute - È giunto oggi anche l'annuncio dei nuovi giochi in arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass per la seconda metà del mese di luglio, e si tratta di una mandata ricca di grandi novità. Riporta msn.com

Microsoft annuncia la seconda ondata dei giochi di luglio per Xbox Game Pass - Microsoft ha annunciato la seconda ondata della lineup di Xbox Game Pass per luglio 2025, che include Grounded 2 (via Xbox Game Preview), Wuchang: Fallen Feathers e altro ancora. Secondo it.ign.com