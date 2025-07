Emmy 2025 tutte le nomination c' è anche la vostra serie preferita?

A guidare la lista delle candidature ci sono titoli come The Last of Us, Scissione, The White Lotus, Paradise e The Bear. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Emmy 2025, tutte le nomination, c'è anche la vostra serie preferita?

Tutte le nomination degli Emmy 2025, c'è anche la vostra serie preferita?; Oscar 2025 nomination, favoriti e tutte le cose da sapere sulla 97esima edizione degli Academy Awards (in tv su Rai 1); Oscar 2025, tutti i vincitori e le vincitrici: i premi e i film di tutte le categorie. «Anora» conquista 5 statuette.

Emmy Awards 2025, tutte le nomination della 77° edizione - La cerimonia si terrà al Peacock Theater nella notte tra il 14 e il 15 settembre ... bestmovie.it scrive

Emmy Awards 2025, la diretta in esclusiva su Sky e NOW - Gli Emmy Awards 2025 sbarcano su Sky e NOW in diretta esclusiva. Come scrive tvserial.it