La Ligue 1 in crisi svende i diritti tivù | anche la Serie A a rischio?

Chissà se la Serie A di calcio farà la fine della Ligue 1 francese. Cioè si troverà a rinegoziare l’assegnazione dei diritti tivù per mancanza di abbonati, con conseguente tracollo dei prezzi e quindi degli incassi da dividere tra i club. Va detto che al momento le tariffe italiane sono già le più basse in tutta Europa. Infatti Dazn per tutti i match della Serie A chiede 29,92 euro al mese se si pagano 12 mesi in un’unica soluzione (oppure 35 euro se ci si impegna a pagare un anno, mese per mese; o, infine, 45 euro al mese per un solo un mese, con la possibilità di uscire dal contratto). E gli altri? La Liga spagnola è la più cara di tutte: 101 euro al mese. 🔗 Leggi su Lettera43.it

