Meloni | Scongiurare una guerra commerciale con gli Usa

«Siamo d’accordo che occorra scongiurare in ogni modo una guerra commerciale continueremo, insieme con gli altri leader e in contatto con la Commissione Ue, a lavorare per un accordo reciprocamente vantaggioso da raggiungere prima del primo agosto». Lo ha detto Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l’incontro con il cancelliere austriaco Christian Stocker a Palazzo Chigi, aggiungendo che l’intesa tra Unione europea e Stati Uniti sui dazi dovrĂ essere «reciprocamente vantaggiosa». E poi: «Per me l’obiettivo è rafforzare l’Occidente nel suo complesso e le nostre economie, tutti gli altri scenari sarebbero insensati nell’attuale contesto». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Meloni: «Scongiurare una guerra commerciale con gli Usa»

