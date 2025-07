Accoltellato alle spalle mentre passeggia | grida e sangue orrore al centro commerciale

Una mattina come tante, tra carrelli e chiacchiere leggere, si è trasformata all’improvviso in una scena che nessuno avrebbe mai voluto vedere. Un istante prima la normalità, un attimo dopo il caos: qualcosa di inspiegabile ha sconvolto la routine di chi si trovava lì, lasciando dietro di sé solo sgomento e paura. >> “La dr*ga mi ha tolto tutto”. Choc dal famoso italiano, una raccolta fondi per uscire dal tunnel: “Sono disperato I volti delle persone raccontano tutto: incredulità, terrore, chi cerca rifugio e chi resta fermo, incapace di capire se sia solo un brutto sogno. Il silenzio, rotto solo da urla improvvise, si è diffuso come una scossa, mentre la sicurezza che tutti davamo per scontata è svanita in un battito di ciglia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it