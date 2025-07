Banda dei Rolex presunti maltrattamenti del boss all' ex compagna | caso archiviato

Per il boss della Banda dei Rolex cadono le accuse di maltrattamenti all'ex compagna, anch'essa parte della gang. Il procedimento giudiziario apertosi dopo la denuncia della 37enne triestina Letizia Alaimo al 34enne albanese Kristian Lumaj è stato infatti archiviato lo scorso 8 luglio. Il. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: banda - rolex - maltrattamenti - boss

Banda dei Rolex, la sentenza in appello: due conferme e una riduzione di pena - Arriva la sentenza in appello per tre componenti della banda dei Rolex, condannati in primo grado con rito abbreviato poco meno di un anno fa: la Corte d’appello presieduta dal giudice Fabrizio Rigo ha confermato la condanna di primo grado per Agron Ndoci ed Eugenio Spina, mentre per la triestina.

Fingevano di voler giocare a padel e rubavano Rolex a bordo campo: ecco come agiva la "banda" di ladri - Si fingevano appassionati di padel per derubare i proprietari di Rolex a bordo campo: due uomini residenti a Nichelino arrestati dalla squadra mobile dopo colpi in provincia di Bergamo.

Banda dei Rolex, anche per il boss latitante arriva la sentenza: 16 anni di carcere - Dovrà scontare 16 anni di carcere Kristian Lumaj, “boss” della cosiddetta banda dei Rolex. Il 34enne cittadino albanese non era presente in aula in quanto a tutt’oggi latitante, ed è stato condannato dal giudice Flavia Mangiante per vari reati tra cui rapina, lesioni personali e tentato omicidio.

La banda dei Rolex è tornata in azione - Il Resto del Carlino - L’ultimo episodio è accaduto giovedì scorso, quando è stato preso di mira un turista di 49 anni, residente a Como, con al polso un modello Submariner ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Banda dei rolex, colpo a Roma: scatta la caccia a due donne. «Sono ... - Sul caso stanno ora indagando i poliziotti che hanno raccolto la denuncia ... Scrive ilmessaggero.it