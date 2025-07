Valentin Carboni Genoa scambio di documenti in corso per il prestito dall’Inter | ecco quando sono previste le viste mediche

Valentin Carboni Genoa, scambio di documenti in corso per il prestito dall’Inter: c’è già la data delle viste mediche! Le ultime. Valentin Carboni, talentuoso centrocampista argentino classe 2005, è ormai a un passo dal trasferimento al Genoa. Il giovane è in arrivo dal calciomercato Inter e sta per intraprendere una nuova avventura in Serie A con il club rossoblù. La trattativa tra i nerazzurri e il Genoa è ormai in fase conclusiva, con i due club impegnati nello scambio di documenti ufficiali per sancire il trasferimento del giocatore. Il trasferimento in Liguria e le visite mediche. Secondo le ultime notizie, il trasferimento di Carboni in Liguria è praticamente definito, e il giocatore è atteso per le visite mediche nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Internews24.com

