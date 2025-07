Tragedia sfiorata in zona stazione 48enne ferito con un coccio di bottiglia | un arresto per tentato omicidio

Attimi di terrore vicino alla stazione di Rimini, dove nella serata di lunedì (14 luglio), attorno alle 20,30, si è sfiorata la tragedia dopo una rissa furibonda. Un uomo, 48enne, è stato aggredito poco distante dal bike park con un coccio di bottiglia ed è rimasto gravemente ferito. C’è un. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: tragedia - sfiorata - stazione - 48enne

“Veniva verso di noi, mi si è gelato il sangue”: il video shock sul Monte Rosa della tragedia sfiorata - Una scena da brividi, degna di un film d’azione, ma accaduta realmente sul ghiacciaio del Monte Rosa.

Perde il controllo dell'auto e si capovolge: sfiorata la tragedia - VIDEO - Un terribile incidente si è verificato ieri pomeriggio in via Pigna. Per cause da accertare un'auto si è ribaltata a centro strada.

“Veniva verso di noi, mi si è gelato il sangue”: il video shock sul Monte Rosa della tragedia sfiorata - Una scena da brividi, degna di un film d’azione, ma accaduta realmente sul ghiacciaio del Monte Rosa.

Tragedia sfiorata in zona stazione, 48enne ferito con un coccio di bottiglia: un arresto per tentato omicidio; Accoltella un 48enne e si dà alla fuga: fermato un uomo; Tragedia sfiorata a Fuscaldo. 48enne tenta il suicidio: salvato dai carabinieri.

Litiga con un uomo in stazione, scappa e attraversa i binari: 48enne ... - Un uomo di 48 anni è morto nel pomeriggio di oggi investito da un treno della linea Roma- Lo riporta leggo.it

Tragedia sfiorata alla stazione di Fabriano: ecco il video mozzafiato ... - Poteva essere una tragedia se quell’auto impazzita fosse piombata in stazione nell’ora di punta. Da corriereadriatico.it