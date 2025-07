L' ombra della ' ndrangheta sulla Curva del Milan

Quella che sembrava l’ennesima operazione antidroga in Calabria si trasforma in una bomba. L’ex capo ultrà rossonero Luca Lucci, recentemente condannato in primo grado nel processo Doppia Curva e considerato il mandante del tentato omicidio di un rivale, risulta indagato anche dall’Antimafia di Reggio Calabria per una fornitura di droga nello Stretto nel lontano 2020. Nel procedimento Arangea Bis-Oikos, che ieri ha visto 35 arresti a opera della procura di Reggio Calabria, coordinata dal procuratore Giuseppe Lombardo, al leader della Curva Sud vengono contestate detenzione e traffico di stupefacenti «in concorso morale e materiale con una pluralità di soggetti, aventi nickname “Turco”, “Orsetto”, “Calabrese”, “Zio”, allo stato, non identificati» e con due presunti affiliati alla ’ndrangheta, Antonio Gullì Antonio e Antonio Rosario Trimboli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'ombra della 'ndrangheta sulla Curva del Milan

