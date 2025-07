Teatro di Fiesole grandi protagonisti e proposte originali per la nuova stagione

Firenze, 15 luglio 2025 –  Musica e parole. Non è solo il titolo di uno degli spettacoli più attesi, quello di Enrico Ruggeri, ma anche la linea di continuità di una rassegna che non si ferma mai, ospitando nel corso dell'intera stagione i migliori attori e registi della scena teatrale fiorentina. Il programma del Teatro di Fiesole alterna grandi protagonisti a proposte originali, classici a generi diversi, mantenendo costante il livello qualitativo e d'innovazione delle produzioni artistiche: merito della sinergia tra tutti gli attori istituzionali coinvolti nella realizzazione del festival, dal Comune di Fiesole alla Regione Toscana, dalla Città Metropolitana di Firenze fino alla Fondazione Cassa di Risparmio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Teatro di Fiesole, grandi protagonisti e proposte originali per la nuova stagione

In questa notizia si parla di: teatro - fiesole - protagonisti - proposte

Teatro di Fiesole, stagione 2025/2026 con Enrico Ruggeri, Fabio Genovesi - Grandi protagonisti e proposte originali per la stagione 2025/26 del Teatro di Fiesole in programma da ottobre 2025 a maggio 2026.

Alessandro Riccio e la meccanica dell’amore: torna al Teatro di Fiesole uno degli spettacoli più amati dell’attore e regista - Otto recite lo scorso autunno, tutte sold out. E la promessa di rivedersi presto. Alessandro Riccio mantiene l’impegno e torna al Teatro di Fiesole con “La meccanica dell’amore”, uno degli spettacoli più amati dell’attore, autore e regista fiorentino.

Fiesole, va in scena a teatro lo spettacolo ‘Le cognate’ - Firenze, 10 maggio 2025 – Al Teatro di Fiesole - nell’ambito della XXVI stagione teatrale del Teatro Verdi di Firenze - da martedì 13 a domenica 25 maggio va in scena uno spettacolo esilarante.

Il Teatro Romano di Fiesole ha celebrato le leggende dello sport e i valori più autentici di fair play e sport. Una serata tra emozioni, storie di etica e ispirazione. Vai su Facebook

Teatro di Fiesole, grandi protagonisti e proposte originali per la nuova stagione; ?? Grandi protagonisti per la stagione 2025/2026 del Teatro di Fiesole; Teatro di Fiesole: presentata la stagione 2025-2026.

Teatro di Fiesole, grandi protagonisti e proposte originali per la nuova stagione - Dal 19 ottobre, riparte la programmazione in compagnia dei migliori attori e registi della nuova scena teatrale fiorentina: tra gli ospiti d'eccezione, saliranno sul palco Enrico Ruggeri, Fabio Genove ... Lo riporta msn.com

?? Grandi protagonisti per la stagione 2025/2026 del Teatro di Fiesole - Grandi protagonisti e proposte originali per la stagione 2025/26 del Teatro di Fiesole in programma da ottobre 2025 a maggio 2026. Da controradio.it