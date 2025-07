Santo Spirito in fiera

Firenze si prepara a rivivere la magia del suo mercato più autentico con il ritorno di "Santo Spirito in Fiera". Domenica 22 giugno, come ogni quarta domenica del mese, l'iconica Piazza Santo Spirito si trasformerà in un vivace e colorato palcoscenico a cielo aperto, accogliendo visitatori e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

"È tutto nelle mani dello Spirito Santo". Le parole di Provost a poche ore dal Conclave - Due giorni prima delle votazioni, il neo Pontefice aveva parlato a "4 di sera", il talk condotto da Paolo Del Debbio

Santo Spirito fa festa all’amico Bob: "Con lui abbiamo fatto il botto". Gioia e gratitudine di padre Pagano - È un ringraziamento gioioso, che trasuda affetto, quello che scaturisce dalla messa domenicale in Santo Spirito per l’elezione di Leone XIV, il cardinale agostiniano già priore generale dell’ordine.

Firenze, l’amicizia tra il priore di Santo Spirito e il nuovo Papa: “L’ultima volta qui ad aprile 2024” - Firenze, 8 maggio 2025 – Amici. Padre Giuseppe Pagano, priore di Santo Spirito e Robert Francis Prevost, Papa Leone XIV sono amici da anni.

In diretta da Saint Coulomb (France) Domenica 6 luglio 2025 “L’amore, lo Spirito Santo e il cuore di Gesù” Vai su Facebook

Santo Spirito, è festa - la Nazione - Santo Spirito, è festa Domenica 28 agosto la memoria di Sant’Agostino. Scrive lanazione.it