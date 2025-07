Ps plus | agosto sarà un mese triste per gli abbonati

le modifiche di agosto a playstation plus: cosa aspettarsi. Il mese di agosto si prospetta come un periodo di importanti cambiamenti per gli abbonati a PlayStation Plus. La piattaforma, che rappresenta la risposta di Sony ai servizi di gaming online come Xbox Live, sta aggiornando periodicamente il proprio catalogo di giochi disponibili. Con l’avvicinarsi di metĂ luglio, emerge una lista consistente di titoli destinati alla rimozione, suscitando preoccupazioni tra gli utenti e curiositĂ sugli eventuali nuovi arrivi. le uscite e le cancellazioni previste per il mese di agosto. elenco completo dei giochi in uscita dalla libreria ps plus. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Ps plus: agosto sarĂ un mese triste per gli abbonati

Conferma supplenza sostegno 2025: vale solo incarico al 31 agosto o 30 giugno 2025, non fino al termine delle lezioni - Con dm n. 32 del 26 febbraio 2025 il Ministero ha comunicato le misure per garantire la continuitĂ dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno, assunti nell'anno scolastico 2024/25 con supplenza al 31 agosto o 30 giugno 2025.

Terza edizione di Pizza Art Festival dal 28 al 30 agosto con la partecipazione di Errico Porzio e Donato Barigliano - Un viaggio nei sapori cilentani tra mare, musica e tradizione: torna il “Pizza Art Festival” nella baia di Ogliastro Marina.

Mafia: The Old Country esce ad agosto su console e PC - (Adnkronos) – I fan della celebre saga Mafia possono finalmente festeggiare: 2K e Hangar 13 hanno appena rilasciato il trailer ufficiale di gameplay di Mafia: The Old Country, il nuovo attesissimo capitolo della serie, in arrivo l’8 agosto 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

A due mesi dall’elezione di papa Leone XIV, il numero di luglio/agosto de “Il Ponte d’Oro”, la nostra rivista per ragazzi, rilancia l’invito del Santo Padre a “costruire ponti”, pronunciato fin dal suo primo discorso dalla loggia della basilica di San Pietro, l’8 maggio Vai su Facebook

Giochi PS Plus Agosto 2025: rumor e anticipazioni; DAZN STANDARD, DAZN PLUS e DAZN START, i piani e i prezzi per il 2025; PS Plus Extra/Premium, ecco i giochi di agosto: in arrivo 15 titoli tra cui The Witcher 3.

PlayStation Plus perderà 14 giochi ad agosto, tra i quali The Witcher 3 e Star Wars Jedi: Survivor - Oltre ai nuovi arrivi di luglio, vediamo anche le numerose uscite di scena dal catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium previste per il mese di agosto, con alcuni titoli noti. Si legge su msn.com

Questi giochi probabilmente lasceranno il catalogo PS Plus Extra nel mese di agosto, e tra questi ci sono alcuni nomi importanti - Si prevede che alcuni giochi importanti lasceranno il catalogo PS Plus Extra e Premium nell'agosto 2025. Secondo notebookcheck.it