Valerij Gergiev invitato in Italia Navalnaja accusa | È complice di Putin

Julija Navalnaja (nella foto d'apertura), moglie del dissidente russo Aleksej Navalny, ha lanciato un duro attacco contro la partecipazione del celebre direttore d'orchestra Valerij Gergiev al festival culturale "Un'estate da Re" a Caserta. "Un promotore della politica criminale di Putin". Navalnaja, in un editoriale pubblicato su Repubblica, ha espresso la sua indignazione: "Sono obbligata a dirlo: c'è un grosso problema con questo festival. Gergiev non è solo un amico di Putin. È un suo alleato, un sostenitore della sua politica criminale, un complice".

L'appello di Julija Navalnaja: "Al festival Un'estate da Re è stato invitato Valerij Gergiev, direttore d'orchestra russo e fiancheggiatore di Putin, non è sufficiente per non invitarlo mai più ai festival musicali internazionali?". #ANSA Vai su X

Gergiev, direttore orchestra russo invitato in Italia. Julija Navalnaja: "E' complice di Putin" - "Valerij Gergiev non è solo un semplice compagno di strada del regime dittatoriale: ne è diventato parte integrante. Segnala msn.com

Julija Navalnaja contro Valerij Gergiev: "È il lacchè di Putin, non fatelo dirigere a Caserta" - La vedova di Aleksej Navalny contro la partecipazione del celebre direttore d'orchestra al Festival "Un'estate da Re". Si legge su huffingtonpost.it