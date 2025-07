Juventus Comolli monitora il centrocampo | torna di moda Kessié

La buona partenza con l’arrivo di Jonathan David dovrà essere solamente il primo passo di un’ estate concreta per la Juventus. In ottica calciomercato è infatti ancora tanto il lavoro da fare, perché la rosa bianconera ha bisogno sia di liberarsi di quei giocatori ormai ai margini sia di trovare i giusti tasselli per soddisfare le richieste di Tudor e di una piazza che vuole tornare in vetta al calcio italiano. Da qui fino alle ore 20 del 1° settembre, avrà dunque poco tempo libero Damien Comolli, che dovrà piazzare i giusti colpi per riuscire a rinforzare tutti i reparti. Molto importante sarà migliorare anche il centrocampo, che sul calare dell’ultima stagione ha trovato un ottimo equilibrio con la coppia formata da Thuram e Locatelli, ma che ha certamente bisogno di volti nuovi, anche a causa della possibile partenza di Douglas Luiz e di Fabio Miretti, che prima dovrà essere valutato dal tecnico croato. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

