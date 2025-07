Le previsioni meteo su Napoli e Campania ancora sole e caldo ma giovedì rischio temporali

Ancora caldo torrido in Campania, ma giovedì rischio temporali anche intensi: ancora nessuna allerta dalla Protezione Civile, ma potrebbe arrivare già domani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sole e caldo quasi estivo per il ponte del 1 maggio su Napoli e Campania: le previsioni meteo dell’esperto - Caldo torrido e temperature a ridosso dei 30 gradi: dal 30 aprile al 10 maggio, in Campania un'estate ante litteram.

Le previsioni meteo per Napoli e Campania: forte caldo e sole nel fine settimana 17-18 maggio - Un fine settimana estivo, con temperature che sfioreranno i 25 gradi su Napoli e la Campania: la pioggia tornerà solo giovedì 22 maggio.

Meteo Campania: instabilità fino al 25 Aprile, poi svolta con l’arrivo del caldo - Arriva il caldo, abbiamo la data prevista: tutto cambia con il nuovo mese. Antonio Sanò, fondatore del sito www.

#NEWS - #Caldo record In aumento le regioni che vietano il lavoro all'aperto dalle 12.30 alle 16.00 nei settori più a rischio Ordinanze in #Basilicata #Calabria #Campania #Lazio #Liguria #Puglia #Sardegna #Sicilia #Toscana #Umbria #Lombardia #EmiliaRo Vai su X

Con l'arrivo del caldo estivo, proteggi anche i tuoi amici a quattro zampe! Cani e gatti possono soffrire molto le alte temperature: non sudano come noi e sono più esposti al rischio di colpo di calore. Segui semplici accorgimenti per evitare situazioni Vai su Facebook

