Turismo un piano per rilanciare la provincia di Salerno

Tempo di lettura: 3 minuti Paestum e Salerno: questo sono i due attrattori che per i quali i turisti arrivano nel territorio della provincia di Salerno, suddiviso in quattro zone, ha un grosso difetto dell’offerta: è attrattiva, ma ha un sistema debole non in grado di offrire un’offerta complessiva, strutturata ed organizzata, perchĂ© si ragiona troppo in termini locali e stagionali, in un contesto internazionale che di muove diversamente. Sono alcuni degli aspetti sui quali poggia le basi la proposta di processo partecipato – da portare avanti insieme agli operatori turistici e agli stakeholder del territorio -presentati oggi alla Camera di Commercio di Salerno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Turismo, un piano per rilanciare la provincia di Salerno

In questa notizia si parla di: salerno - provincia - turismo - piano

Speciale weekend: gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dall'11 al 13 luglio - Il centro storico si accende di profumi e allegria con la terza edizione della Festa della Pizza Montecorvinese, in programma dal 10 al 13 luglio.

Castel San Giorgio, il Pd rilancia con De Simone, Scala e i protagonisti della Dc in provincia di Salerno - Tempo di lettura: 2 minuti Due recenti iniziative promosse dal circolo Pd “Carmine De Caro” di Castel San Giorgio confermano la volontà del Pd locale di rilanciare la partecipazione politica attraverso momenti di approfondimento culturale e riflessione storica, con uno sguardo attento al presente e alle sfide future.

Lotto e 10eLotto: doppia vincita in provincia di Salerno - La dea bendata torna a baciare la provincia di Salerno. Nell'ultima estrazione di giovedì 15 maggio, 12 mila euro sono stati vinti al Lotto a Vallo della Lucania, in un punto vendita di Via Gioacchino Murat, grazie a una quaterna sulla ruota di Cagliari.

Salerno e la sua provincia verso una destinazione turistica organizzata Presentazione del piano strategico per il turismo Vai su X

Salerno e la sua provincia verso una destinazione turistica organizzata Presentazione del piano strategico per il turismo Martedì 15 luglio 2025 alle ore 11:00 presso la sede della Camera di Commercio di Salerno, in Via Roma 29 si terrà la conferenza stam Vai su Facebook

Salerno rilancia la sfida per il turismo: pronto un piano per la valorizzazione; Salerno e provincia verso una destinazione turistica organizzata: presentazione del piano strategico; Salerno, in Camera di Commercio un piano strategico per il turismo.

Salerno rilancia la sfida per il turismo: pronto un piano per la valorizzazione - È stato presentato oggi, nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la sede della Camera di Commercio ... Scrive msn.com

Salerno punta sul turismo organizzato: presentato il Piano strategico per una destinazione integrata - Presentato oggi, 15 luglio 2025, presso la sede della Camera di Commercio di Salerno, il nuovo Piano Strategico di Sviluppo ... Segnala salernonotizie.it