Online Enilive For 2024 | il primo Report di sostenibilità Focus su decarbonizzazione e transizione energetica

Enilive, società dedicata ai prodotti e ai servizi per la mobilità , pubblica oggi Enilive For 2024, il suo primo Report di Sostenibilità . Il rapporto, disponibile online, racconta l'impegno di Enilive per fornire soluzioni progressivamente più decarbonizzate per la transizione energetica e contribuire così all'obiettivo di Eni di raggiungere la carbon neutrality al 2050. Un impegno che nel 2024 per Enilive si è concretizzato attraverso la costante evoluzione dei propri impianti industriali nel mondo, con particolare attenzione all'efficienza operativa e all'uso razionale delle risorse naturali, oltre che attraverso l'aumento della produzione e distribuzione di nuovi vettori per la mobilità , come i biocarburanti HVO, e lo sviluppo di nuovi servizi anche nella rete delle circa 5.

