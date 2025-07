Marotta | Calhanoglu è un giocatore dell’Inter Leoni bravo talento ma è del Parma Per il futuro c’è ottimismo

2025-07-15 14:35:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Federico Zanon 15 lug 2025, 16:35 Ultimi aggiornamenti: 15 lug 2025, 16:36 Il presidente dell’Inter, ai giornalisti presenti in Lega Calcio, ha parlato de mercato nerazzurro L’Inter guarda con ottimismo al futuro. Parola del suo presidente, Beppe Marotta, intercettato dai giornalisti presenti in Lega Calcio: “ Sono fiducioso per la prossima stagione, dobbiamo guardare sempre con ottimismo al futuro, siamo l’Inter “. Nonostante il cambio dell’allenatore, con Cristian Chivu che ha preso il posto di Simone Inzaghi, volato in Arabia Saudita all’Al Hilal, le ambizioni restano le stesse, provare a vincere in Italia e in Europa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com