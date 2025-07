Mia madre è entrata in ospedale con un leggero ictus ed è morta per una sepsi

. È la denuncia di Francesco Capozza, giornalista de Il Tempo, che ha presentato un esposto in Procura ad Avezzano (L’Aquila) per la morte di Antonella Mettini, 75 anni. “Sono devastato da questo dolore e sto cercando di metabolizzarlo, nulla mi ridarà indietro mia madre ma vorrei evitare che succeda ad altri” racconta al IlFattoQuotidiano.it. “Mia mamma è vittima della malasanità che pervade molti ambienti ospedalieri italiani – scrive anche in un post su Facebook -. Oggi il mio legale, Michele Sarno, ha depositato denuncia ed esposto presso la Procura della Repubblica di Avezzano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mia madre è entrata in ospedale con un leggero ictus ed è morta per una sepsi”

