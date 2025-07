Ucraina Meloni accoglie positivamente cambio di postura di Trump

Roma, 15 lug. (askanews) - "L'Ucraina ha ripetutamente accettato il cessate il fuoco incondizionato, dall'altra parte continuiamo a non vedere passi avanti. La Russia continua a colpire civili con attacchi sempre piĂą brutali e intensi, che dimostrano quanto poco Mosca sia impegnata a costruire quella pace che noi tutti perseguiamo. Questo nonostante la volontĂ di dialogo dell'amministrazione Trump, che Putin ha deciso di non accogliere. Vediamo oggi un cambio di postura da parte degli Stati Uniti e lo salutiamo positivamente": lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa insieme al cancelliere austriaco Christian Stocker dopo il loro incontro a Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ucraina, Meloni accoglie positivamente "cambio di postura di Trump"

Il vertice in Ucraina dei leader Ue, Meloni si collega da remoto: “Tregua di 30 giorni” - Il presidente francese Emmanuel Macron, insieme al premier britannico Keir Starmer,  al cancelliere tedesco Friedrich Merz e al premier polacco Donald Tusk  sono arrivati a Kiev.

Ucraina, Meloni “Dalla Russia nessun passo avanti per la pace” - ROMA (ITALPRESS) – “Insieme abbiamo come sempre ribadito il nostro impegno per arrivare a una pace giusta e duratura” in Ucraina, “rinnoviamo il nostro sostegno agli sforzi in questo senso.

Ucraina, leader europei a Kiev. Meloni: “Urgente tregua totale di 30 giorni” - (Adnkronos) – Videocollegata con Kiev, anche la premier Giorgia Meloni ha partecipato oggi alla riunione dei leader europei 'volenterosi' "sul sostegno all’Ucraina e agli sforzi in corso per raggiungere una pace giusta e duratura, che ne assicuri la sovranità e la sicurezza".

