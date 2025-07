Itabus sei nuove tratte 2025 | ecco quali sono e come andare al mare in Puglia Sicilia e Romagna

Itabus consente di prenotare per sei nuove tratte a partire da luglio 2025, anche per andare al mare in Puglia, Sicilia e Romagna. Sono i nuovi servizi offerti dalla compagnia del gruppo Italo, che attualmente può fare affidamento su una flotta di 100 autobus, 80 servizi quotidiani e 126 località raggiunte da Sud a Nord. Proprio in queste ore, i nuovi collegamenti riguardano Palermo e Taormina per la Sicilia, Gallipoli per la Puglia, Sorrento per la Campania, Rimini e Riccione per la Romagna. Ma altre tratte sono state potenziate, soprattutto quelle per le partenze da e per la Sicilia. Ecco, quindi, nel dettaglio quali sono le nuove tratte del 2025 di Itabus, per quali si può approfittare di offerte e sconti vantaggiosi e come raggiungere le mete di vacanza e di mare più gettonate in Italia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

