Lungomare 600mila euro per nuovi arredi e sistemazione della viabilità

Nuova fruibilità degli spazi, anche per persone diversamente abili, portabici, binocoli, portarifiuti, fioriere e sedute a ‘nuvola’ in calcestruzzo marino, pensiline in acciaio a forma di foglia, panchine e molto altro ancora, sul Lungomare di Latina. Il Comune di Latina è tra i vincitori. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: lungomare - 600mila - euro - arredi

Lungomare, 600mila euro per nuovi arredi e sistemazione della viabilità ; Bordighera, lavori sul lungomare Argentina: cantiere al via in autunno, 600mila euro in più per completare l'opera; Pesaro, ritocchini per Ponente ma l’arredo della passeggiata estiva sarà sobrio. Incontro tra le assessore Fre.

Nuovi arredi per il Lido, la marina in cerca d'identità - Il lungomare di Latina versa oggi in degrado, così, si è pensato di dargli una nuova veste: nuovi arredi, nuove panchine, nuova illuminazione, al costo di 660mila euro; e, tra le ... Segnala ilmessaggero.it

Nuovi arredi e fontane per il lungomare di Estensi - Il Resto del Carlino - In questo ambito, entro il 2024 sarà pronto il nuovo lungomare di Lido degli Estensi, per il quale sono stati investiti 4 milioni di euro (dei quali, 2. Secondo ilrestodelcarlino.it