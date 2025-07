Ultimo 250mila biglietti venduti per concerto Tor Vergata

Mai nessuno come lui. Ultimo conquista il record per un artista italiano di biglietti venduti per un unico concerto: per il live a Tor Vergata, il 4 luglio 2026, sono stati venduti nel giro di poche ore 250mila tagliandi. Il precedente record apparteneva a Vasco Rossi con oltre 225mila presenze paganti al Modena Park nel 2017. A livello globale, è il croato Marko Perkovi? a vantare il record assoluto con circa 500mila persone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ultimo, 250mila biglietti venduti per concerto Tor Vergata

