TFA sostegno X ciclo ecco le date della prova scritta AGGIORNATO

TFA sostegno a.a. 202425: le date della prova scritta, che dovranno affrontare tutti coloro che hanno richiesto di iscriversi nell'Ateneo considerato. L'articolo TFA sostegno X ciclo, ecco le date della prova scritta AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

TFA Sostegno X ciclo 2025 per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria: date prove - Il decreto ministeriale n. 436, pubblicato oggi dal Ministero dell’Università e della Ricerca, autorizza l’avvio del X ciclo TFA Sostegno per l’anno accademico 2024/2025.

Tfa Sostegno X ciclo e percorsi INDIRE al via, le date delle prove e la tabella dei posti disponibili - Il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto che autorizza l’avvio del X ciclo di specializzazione per il sostegno didattico.

TFA sostegno X ciclo, le date della prova scritta già a luglio [IN AGGIORNAMENTO] - 2024/25: le prove preselettive si svolgeranno, distinte per grado, dal 15 al 18 luglio 2025. Si legge su orizzontescuola.it

TFA sostegno X ciclo: poche le iscrizioni, preselettiva annullata in quasi tutte le Università [AGGIORNATO] - TFA specializzazione sostegno X ciclo: scaduto il primo bando, poche le iscrizioni. Lo riporta orizzontescuola.it