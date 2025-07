Carboni scambio di documenti Inter-Genoa! La data delle visite

Valentin Carboni firmerĂ molto presto il contratto che lo legherĂ nel prossimo anno al Genoa. Scambio di documenti in corso con l’Inter, le ultime da Gianluca Di Marzio. FATTA! – L’ Inter non vuole perdere il controllo del cartellino del giocatore classe 2005 e ha chiuso un’operazione vantaggiosa per il suo talento. In questo momento è in corso lo scambio di documenti tra Inter e Genoa per il prestito secco di un anno di Valentin Carboni. Il club nerazzurro pagherĂ bonus fino al milione di euro per far sì che Carboni abbia maggiore minutaggio in campo con Patrick Vieira in panchina. L’ultima esperienza all’ Olympique Marsiglia non è andata benissimo a causa dell’infortunio al crociato. 🔗 Leggi su Inter-news.it

