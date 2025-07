Carcere la Cassazione | anche i boss al 41bis possono incontrare la fidanzata

Bocciato il ricorso del ministero della Giustizia. Il colloquio visivo tra il detenuto (Davide Emanuello) e una donna, con la quale ha stabilito una relazione epistolare, non può essere vietato. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Carcere, la Cassazione: anche i boss al 41bis possono incontrare la fidanzata

Giugliano, niente carcere per “Pavarotti”: la Cassazione conferma la decisione del Riesame - La Corte di Cassazione ha confermato la revoca della misura cautelare in carcere nei confronti di Giuseppe Di Mattia, 51 anni, conosciuto con il soprannome di “Pavarotti”.

Perché Chiara Petrolini non si trova in carcere: le motivazioni della Cassazione - Parma, 15 maggio 2025 – Perché sono stati confermati i domiciliari a Chiara Petrolini, la giovane accusata di avere ucciso e occultato i cadaveri dei figli appena partoriti a Traversetolo, in provincia di Parma? Lo spiegano i giudici della prima sezione di Cassazione nelle motivazioni della sentenza dello scorso 25 febbraio: “I fatti di interesse processuale si sono svolti in presenza di condizioni non più presenti né ripetibili ”.

Chiara Petrolini ai domiciliari nonostante i neonati uccisi, la sentenza della Cassazione: niente carcere - Per i giudici della Corte di Cassazione Chiara Petrolini può restare agli arresti domiciliari perché non c'è pericolo di "reiterazione delle condotte"

