A tre anni dalla pubblicazione del Transition Pathway for Tourism, il settore europeo del turismo si trova a un crocevia strategico. Il secondo stocktaking report  pubblicato dalla Commissione Europea, rappresenta una fotografia aggiornata e approfondita dello stato dell’arte della transizione verde e digitale nel comparto. Il quadro che ne emerge è di cauto ottimismo: su oltre 240 organizzazioni firmatarie, sono stati sottoscritti piĂą di 500 impegni concreti, con ricadute tangibili in ambiti chiave quali la gestione dati, la decarbonizzazione, l’accessibilitĂ e la formazione. Ma al di lĂ dei numeri, ciò che colpisce è il cambio di paradigma: il turismo non è piĂą visto solo come generatore di PIL o occupazione, ma come attore sistemico all’intersezione tra trasformazione ecologica, innovazione digitale e coesione territoriale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Turismo verde e digitale: l’Europa ridisegna il futuro del settore