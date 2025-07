Direttore d’orchestra russo a Caserta parte la caccia alle streghe

È dal 24 febbraio 2022 che in tutto l’Occidente è in corso una sorta di caccia alle streghe contro tutto ciò che è russo. Non si è salvato nessuno: atleti, artisti, uomini d’affari o squadre sportive, tutti hanno dovuto affrontare la gogna mediatica e, spesso e volentieri, la proscrizione delle varie istituzioni occidentali. L’ultimo, in ordine temporale, è il direttore d’orchestra Valerij Gergiev, invitato a Caserta per esibirsi il prossimo 27 luglio al Festival “Un’estate da Re”. Gergiev era stato giĂ ostracizzato nel marzo del 2022, a pochi giorni dall’inizio dell’invasione russa, quando, essendosi rifiutato di condannare “L’Operazione Militare Speciale” di Mosca, la sua esibizione alla Scala di Milano era stata cancellata su imbeccata del sindaco Beppe Sala. 🔗 Leggi su Panorama.it

